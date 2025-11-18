Slušaj vest

Neboder VJESNIKA na Slavonskoj aveniji, gde je juče malo pre ponoći izbio požar, i dalje gori jutros, delovi fasade padaju, a zagrebački vatrogasci su se celu noć borili sa požarom. Procenjuje se da će biti potreban ceo dan da se gasi. Požar gasi 93 vatrogasca sa 30 vozila.

"Radio sam ovde skoro 30 godina. Neboder je iznutra veoma lep, sve je drveno. A šta će se sada desiti posle ovog požara? Dugo će ovako stajati, ali neboder je na odličnoj lokaciji, može mu se pristupiti sa svih strana, veliki je i ima perspektivu. Videćemo, u svakom slučaju je tužno što se ovo dogodilo“, rekao je za Indeks Krunoslav iz Zagreba.

"Pozvao sam vatrogasce. Čuo sam da je udario grom, i kada sam pogledao napolje i video da gori, nisam mogao da verujem. Prvo je gorelo na vrhu, a onda se spuštalo na donje spratove... Vatrogasci su ugasili, sve su zatvorili, pravi su profesionalci... I mislim da su instalacije u pitanju, ali ko zna... Srušiće se“, rekao je Ilija, koji živi u blizini.

„Srušiće taj neboder, hajde da napravimo novi“

„Živim u blizini, čuo sam vatrogasce, ali nisam znao šta je to dok nisam pročitao i video. Srušiće taj neboder, hajde da napravimo novi, samo da služi nekoj svrsi. Nije bio lep kao što je nekada bio. Srećom, nikoga nije bilo unutra. A od čega? Ili od groma koji je udario sinoć, ili od starih instalacija, nije moglo biti ništa drugo“, kaže nam jedan Zagrepčanin.

„Živim ovde otkako je Vjesnik izgrađen. Strašno je. Nisam ništa video, ali sam čuo vatrogasce kako jure noću. Jutros me je nećak nazvao da gori, nisam mogao da verujem. Samo se nadam da se neće srušiti, nikad se ne zna šta može da se desi, strašno je. Šta je to izazvalo? Ljudi kažu da su instalacije, ali ne znam da li verujem... Znam samo da je sada gotovo, nema ga“, kaže penzioner.

„Izuzetno opasno“

Komandant Vatrogasne jedinice Zagreba, Siniša Džembrih, govorio je za Hrvatski radio o složenosti gašenja požara. Nakon što je požar prijavljen, vatrogasci su, kaže, "pojurili na vrh" i počeli da ga gase, ali su u tom trenutku videli da je i ispod njih požar, koji je, ističe, izuzetno opasan i „goreo je na nekoliko mesta“.

„Ovo bi moglo da ukazuje na to da je došlo do neke katastrofalne greške ili nečeg u instalacijama, tako da su te instalacije zapravo izazvale požar u celoj vertikali zgrade, što je izuzetno opasno“, rekao je Džembrih.