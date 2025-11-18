Slušaj vest

Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, koji je zahvatio požar nešto pre ponoći, jutros je i dalje goreo, javila je agencija Hina i dodala da će gašenje verovatno trajati ceo dan.

- Očekuje se da će gašenje trajati tokom celog dana. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava i opasnosti za građane - objavio je jutros na društvenim mrežama gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je obišao mesto požara.

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba Foto: Beta Lana Slivar Dominic

Tomašević je zahvalio zagrebačkim vatrogascima koji su se celu noć borili sa požarom.

Gradonačelnik je rekao da je šteta ogromna i izrazio je uverenje da će država i ostali vlasnici što pre pokrenuti obnovu zgrade, jednog od simbola Zagreba.

Prema navodima medija, u Savskoj ulici u vreme požara Vjesnikovog nebodera bio je i potpredsednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić koji u tom trenutku nije imao nikakve dodatne informacije o požaru.

On je rekao da se još ne zna što je izazvalo požar.