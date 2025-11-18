"ŠTETA JE OGROMNA, GAŠENJE ĆE TRAJATI CEO DAN" Gradonačelnik Tomašević obišao ono što je ostalo od izgorelog simbola Zagreba, uveren u njegovu obnovu (VIDEO)
Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, koji je zahvatio požar nešto pre ponoći, jutros je i dalje goreo, javila je agencija Hina i dodala da će gašenje verovatno trajati ceo dan.
- Očekuje se da će gašenje trajati tokom celog dana. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava i opasnosti za građane - objavio je jutros na društvenim mrežama gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je obišao mesto požara.
Tomašević je zahvalio zagrebačkim vatrogascima koji su se celu noć borili sa požarom.
Gradonačelnik je rekao da je šteta ogromna i izrazio je uverenje da će država i ostali vlasnici što pre pokrenuti obnovu zgrade, jednog od simbola Zagreba.
Prema navodima medija, u Savskoj ulici u vreme požara Vjesnikovog nebodera bio je i potpredsednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić koji u tom trenutku nije imao nikakve dodatne informacije o požaru.
On je rekao da se još ne zna što je izazvalo požar.
