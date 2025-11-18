Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, zgrada poznata kao "Vjesnikov neboder", bio je u plamenu od 23.00 sinoć. Iako Vjesnik godinama nije izlazio, ime se toliko zadržalo da se i tramvajska i autobuska stanica zovu „Vjesnik“, a sam neboder je stalni orijentir za snalaženje u Zagrebu.

Zgrada je izgrađena 1972. godine prema projektu arhitekte Antuna Ulriha, a po uzoru na Lever Haus, neboder u Njujorku. Nalazi se na Slavonskoj aveniji 4 (na raskrsnici Slavonske avenije i Savske ceste) u Zagrebu. Visoka je 67 metara i ima 16 spratova, sa prizemljem i visokim prizemljem.

U vreme izgradnje, bio je jedan od najmodernijih nebodera u Evropi. Kada je izgrađen, Zagrepčani su ga prozvali "čokoladni toranj" zbog karakterističnih mat smeđih i reflektujućih narandžastih prozora.

Izgradnja je trajala devet godina i nije prošla bez organizacionih i finansijskih problema, a ceo posao je obavio OUR Tempo, koji je za izgradnju nabavio i prvu visokogradnju u Jugoslaviji. Zgrada je izgrađena od armiranobetonskog skeleta, što je omogućilo izgradnju više od deset spratova, a takođe i otvorenu prostornu organizaciju radnog prostora, što je bilo važno za redakciju Vjesnika, što im je pružilo do tada neviđenu mogućnost rada bez ograničenja pregradnih zidova.

Još jedna zanimljivost bila je prva takozvana vazdušna pošta, sistem cevi pod pritiskom kroz koje su se pošiljke mogle slati između spratova.

Neboder je bio simbol modernističke arhitekture, optimizma i tehnološkog razvoja Zagreba, i omogućio je dalji uspon već moćnog Vjesnika, kao i mnogih drugih publikacija. Pored Vjesnika i Večernjeg lista (koji je nastao iz Večernjeg Vjesnika) i VUS-a (kasnije Danasa), Plavog Vjesnika i Studija, pokrenute su i novine poput Starta, Vikenda, Svijeta, Arene, Mile i izdanja crtanih filmova i stripova, piše Index.hr.

Osamdesete su bile zlatno doba novinarstva, takvo da čak ni sve redakcije nisu mogle da stanu u ogroman prostor Vjesnika. Međutim, dolaskom devedesetih, sa zloglasnim transformacijama i privatizacijom, sve se promenilo i počelo je sporo odumiranje i Vjesnika i njegovog nebodera.

Odatle su se, tokom 2000-ih, i Večernji list i Evropapres Holding (današnja Hanza Medija) uselili u sopstvene poslovne zgrade. Poslednji broj Vjesnika objavljen je u aprilu 2012. godine, a velika štamparija Vjesnika prestala je sa radom 2022. godine.

Iste godine, 2022. godine, država je preuzela Vjesnik d.d. u stečaju, preuzevši veći deo celog kompleksa, koji pored nebodera uključuje i "nepostojeći neboder", koji je bio pres centar izgrađen za Univerzijadu 1987. godine, kao i zgradu štamparije. Država poseduje 61 odsto kompleksa, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Vjesnik d.d. je nakon ove prodaje državi proglasio likvidaciju.

Zgrada je dugo vremena polako propadala zbog ovog mešovitog suvlasništva. Bilo je nekih poteza za pokretanje kondominijumske zgrade i renoviranja jer likvidirani Vjesnik nije adekvatno brinuo o neboderu. Ministarstvo građevinarstva adaptiralo je približno 2.000 kvadratnih metara celog kompleksa i tamo otvorilo kancelariju za postzemljotresnu rekonstrukciju.