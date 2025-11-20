Slušaj vest

Zagrebačka policija oglasila se o toku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika. Ističu da je kriminalističko istraživanje započeto odmah po dojavi, uz istovremeno osiguravanje mesta događaja i preduzimanje mera radi sigurnosti građana.

U saopštenju naglašavaju kako je u ranoj fazi uviđaja ključno što hitnije i neometano prikupiti obaveštenja od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije.

- To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi uviđaja - navode iz policije.

Istražuje se više mlađih osoba, jedna je uhapšena


Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

- Jedna osoba je uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje - saopštili su.

Dodaju kako će, čim okolnosti budu dopuštale, javnost dobiti više informacija:

- Vođeni primarno interesom uspeha kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informisati javnost.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

