Slušaj vest

Po nalogu USKOK-a, hapšenja i hitne dokazne radnje sprovode policijski službenici Uprave kriminalističke policije na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna krivična dela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.

Kako nezvanično saznaje Večernji list među uhapšenima je Vladimir Grošić bivši direktor Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. USKOK će posle ispitivanja osumnjičenog doneti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravovremeno obavestiti javnost. O svemu se oglasio i MUP.