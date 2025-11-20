KORUPCIJA IZJEDA HRVATSKU! Sprovedena akcija USKOK-a u tri grada, otkriveno ko je uhapšen!
Po nalogu USKOK-a, hapšenja i hitne dokazne radnje sprovode policijski službenici Uprave kriminalističke policije na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna krivična dela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu.
Kako nezvanično saznaje Večernji list među uhapšenima je Vladimir Grošić bivši direktor Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. USKOK će posle ispitivanja osumnjičenog doneti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravovremeno obavestiti javnost. O svemu se oglasio i MUP.
- Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Direktorijata policije u koordinaciji s Kancelarijom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala sprovode hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine. Tokom jutra uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih krivičnih dela, a postupanjem je obuhvaćeno i nekoliko pravnih osoba. U toku je sprovođenje hitnih dokaznih radnji. Sve osumnjičene osobe će nakon sprovođenja hitnih dokaznih radnji biti predane u pritvorsku policijsku jedinicu - stoji u saopštenju.
