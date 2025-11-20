Jedna maloletna osoba javila se policiji i ispričala da je sa grupom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri. Rekla je da su hteli da se popnu na vrh nebodera , ali su na zadnjim spratovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje .

- Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mesta događaja i preduzimanja mera radi bezbednosti građana, započela kriminalističko istraživanje. U početnoj fazi, kada govorimo o uviđaju, od velike je važnosti brzoi neometano prikupiti informacije od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, pa je neugodna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao i dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi uviđaja. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje. Budući da nam je važno pravovremeno informisanje, vođeni primarno interesom uspešnog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informisati javnost - stoji u policijskom saopštenju.