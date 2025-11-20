OSUĐEN SVEŠTENIK PEDOFIL! Seksualno zlostavljao dete, dobio nepune četiri godine zatvora: Horor u Zadru
Opštinski sud u Zadru osudio je 40-godišnjeg sveštenika Darka Marušića, bivšeg paroha u Perušiću Benkovačkom, na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i deset meseci.
Proglašen je krivim za više krivičnih dela, uključujući upoznavanje dece sa pornografijom, iskorišćavanje dece za pornografiju i pokušaj seksualnog zlostavljanja deteta mlađeg od petnaest godina, piše Zadarski list.
U pritvoru je od decembra prošle godine i ostaje iza rešetaka
Presudu je donelo veće sudija kojim je predsedavala sudija Mitra Meštrović. Kako je potvrdio portparol zadarskog suda, Davor Dubravica, Marušićev pritvor je nakon izricanja presude produžen zbog opasnosti od recidiva.
U pritvoru je od 20. decembra prošle godine, kada mu je Županijski sud u Zadru odredio pritvor nakon što je optužen za seksualno uznemiravanje maloletnika.
Uhapšen neposredno pre sahrane
Opštinsko državno tužilaštvo u Zadru podiglo je optužnicu 6. februara ove godine, nakon krivične istrage tokom koje su pretražene prostorije parohije i zaplenjeni računar i mobilni uređaji. Zbog zaštite maloletne žrtve, sudski postupak je bio zatvoren za javnost, ali je objavljivanje presude javno, što omogućava i objavljivanje identiteta osuđenog.
Slučaj je dospeo u žižu javnosti krajem prošle godine, kada je Marušić uhapšen neposredno pre sahrane koju je trebalo da vodi. Zbog toga je Zadarska nadbiskupija morala hitno da pošalje drugog sveštenika u parohiju, a ubrzo nakon toga donela je i odluku o njegovom razrešavanju svih dužnosti.
Pošto presuda nije pravosnažna, odbrana ima pravo žalbe. Marušić ostaje u pritvoru do daljnjeg.
