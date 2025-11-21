Slušaj vest

Hrvatska policija je juče oko 14:23 sati primila dojavu o smrtonosnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Opršinac na području opštine Cernik, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska. Prema prvim informacijama, u nesreći je stradala jedna muška osoba.

Na mestu događaja sproveden je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Uviđaj je obavila zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Slavonskom Brodu uz policijske službenike Policijske stanice saobraćajne policije Slavonski Brod.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustiteHrvatska"UŠLI SMO U ZGRADU I POČELI DA PALIMO" Uhapšeni maloletnik se sam javio policiji i otkrio kako je ZAPALJEN simbol Zagreba, nije bio sam! (FOTO)
Zagreb požar
HrvatskaKORUPCIJA IZJEDA HRVATSKU! Sprovedena akcija USKOK-a u tri grada, otkriveno ko je uhapšen!
shutterstock-92953930.jpg
HrvatskaUHAPŠENA JEDNA OSOBA ZBOG POŽARA U VJESNIKOVOM NEBODERU! Policija istražuje više mladih ljudi zbog uništavanja SIMBOLA ZAGREBA! (FOTO)
pozar.png
HrvatskaOD SIMBOLA ZAGREBA OSTALO ZGARIŠTE: Vjesnikov neboder izgrađen 1972. godine, ali je zgrada propadala postepeno (VIDEO)
neboder.jpg