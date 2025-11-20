Slušaj vest

Od sinoć se gubi trag 14-godišnjoj devojčici iz Zagreba. Kako je objavila njena majka, Vanesa Popara Virovkić poslednji put je viđena sinoć oko 20 sati kod školskog igrališta u novozagrebačkom naselju Travno. Od tada joj je mobilni telefon isključen.

Na stranici "nestali.hr" objavljeno je kako je tinejdžerka nestala juče, a poslednji put je viđena u Ulici Ivana Šibla.

Vanesa je rođena 2011. godine, hrvatska je državljanka i prebivalište joj je u Zagrebu.

Visoka je 165 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči.

Foto: Nestali.hr

Majka moli sve za pomoć jer joj dete boluje od depresije i kaže kako juče nije uzela lekove. Devojčici je isključen mobilni telefon i bez jakne je napolju.