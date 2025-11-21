GORI POZNATI HOTEL U ISTRI! Zapalilo se električno vozilo, na mestu požara 45 vatrogasaca (VIDEO)
Požar, koji je jutros zahvatio hotel "Mulino" u blizini graničnog prelaza sa Slovenijom na Plovaniji, stavljen je pod kontrolu.
Požar još uvek nije lokalizovan.
Kako javljaju vatrogasci, požar je izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju stihije je angažovano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.
Na mestu požara nalaze se pripadnici vatrogasnih jedinica iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule, kao i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.
Nezvanične informacije ukazuju da je požar izbio u električnom vozilu u blizini hotela, odakle se plamen proširio na samu zgradu. Gust dim se širi iz tog područja. Umaški vatrogasci su angažovani na gašenju požara, dok je Policijska uprava Istarska primila dojavu o požaru u 8:55 časova.
