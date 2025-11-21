Slušaj vest

Požar, koji je jutros zahvatio hotel "Mulino" u blizini graničnog prelaza sa Slovenijom na Plovaniji, stavljen je pod kontrolu.

Požar još uvek nije lokalizovan.

Kako javljaju vatrogasci, požar je izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju stihije je angažovano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.

Na mestu požara nalaze se pripadnici vatrogasnih jedinica iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule, kao i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.