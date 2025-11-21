Počelo ispitivanje uhapšenog maloletnika zbog spaljivanja SIMBOLA grada Zagreba - Vjesnikovog nebodera (FOTO)
Mladićkoji se sumnjiči da je imao veze s požarom u zgradi Vjesnika, doveden je jutros na ispitivanje u zagrebačko tužilaštvo. Nakon što tamo bude ispitan biće doveden na zagrebački Županijski sud pred istražnog sudiju, a to ročište bi trebalo da bude održano negde oko 16 sati.
Za sada nije poznato za šta se tačno mladić sumnjiči, ali je zagrebačka policija u četvrtak saopštila da sprovodi kriminalističko istraživanje više osoba, od kojih je jedna uhapšena.
Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova, u četvrtak je rekao da među onima nad kojima se sprovodi kriminalističko istraživanje ima maloletnika, mlađih punoletnika, ali i jedna devojka.
Po nezvaničnim informacijama, požar zgrade Vjesnika je navodno počeo nakon što je grupa mladih ušla u zgradu s namerom da se popne do vrha.
Kako im to nije uspelo, neko je počeo da pali karton, posle čega je izbio požar koji se proširio. Kako su ušli u zgradu nije poznato, a uviđaj još nije počeo jer zgrada, po stavu statičara nije sigurna.
