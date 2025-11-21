Hrvatski Jutarnji list saznaje da se policiji predala još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu.
Zbog velikog požara zgrade Vjesnika u ponedeljak sat vremena pre ponoći na zagrebačkoj Slavonskoj cesti, zagrebački kriminalisti su nakon dovršenog istraživanja krivično prijavili za opšteeopasnu radnju sa štetom velikih razmera mlađeg punoletnika.
Nakon druge po redu noći provedene u policiji, osumnjičeni tinejdžer vezan lisicama tačno u 10 satidovezen je policijskim kombijem na ispitivanje u prostorije Opštinskog državnog tužilaštva u Zagrebu.
Prijavljen je za teško krivično delo protiv opšte bezbednosti. Aktivno je iznosio odbranu i ne oseća se krivim. O njegovom pritvaranju popodne će odlučivati dežurni sudija istrage Županijskog suda.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)
