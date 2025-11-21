Slušaj vest

Zbog velikog požara zgrade Vjesnika u ponedeljak sat vremena pre ponoći na zagrebačkoj Slavonskoj cesti, zagrebački kriminalisti su nakon dovršenog istraživanja krivično prijavili za opšteeopasnu radnju sa štetom velikih razmera mlađeg punoletnika.

Nakon druge po redu noći provedene u policiji, osumnjičeni tinejdžer vezan lisicama tačno u 10 satidovezen je policijskim kombijem na ispitivanje u prostorije Opštinskog državnog tužilaštva u Zagrebu.

Vjesnikov neboder u Zagrebu izgoreo u požaru Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/TikTok

Prijavljen je za teško krivično delo protiv opšte bezbednosti. Aktivno je iznosio odbranu i ne oseća se krivim. O njegovom pritvaranju popodne će odlučivati dežurni sudija istrage Županijskog suda.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

