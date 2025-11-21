SNIMALI TIK TOK IZAZOV PA ZAPALILI SIMBOL ZAGREBA! Novi detalji o požaru u Vjesnikovom neboderu! Ispitani tinejdžer negirao krivicu! (FOTO)
Zagrebačkoj policijipredala se još jedna osoba koja se dovodi u vezu s požarom u Vjesnikovom neboderu, saznaje Jutarnji list.
Osamnaestogodišnji mladić koji se jutros predao policiji u Zagrebu, a koji se povezuje sa požarom u Vjesnikovom neboderu, saslušan je danas u Državnom tužilaštvu, gde je rekao da se ne oseća krivim.
Hrvatski mediji nezvanično pišu da grupa osumnjičenih mladića prebacuje krivicu s jednih na druge.
Zagrebački Jutarnji list nezvanično saznaje da je grupa maloletnika i mlađih punoletnika u Vjesnikov neboder ušla kroz jedan prozor na prvom spratu oko 22.30 sati u noći kada je izbio požar.
Inspiraciju su navodno pronašli na društvenim mrežama, gde su naišli na grupe o napuštenim ili slabo korišćenim objektima. Hteli su samo neprimetno da uđu i da se snime za TikTok izazov, ali sve je, kako se navodi, pošlo naopako nakon što je izbio požar.
Danas saslušani osamnaestogodišnjak je negirao krivicu i naveo da nije video trenutak u kojem je izbila vatra niti ko je tačno podmetnuo požar.
Prijavljen je za teško krivično delo protiv opšte bezbednosti. Aktivno je iznosio odbranu i ne oseća se krivim. O njegovom pritvaranju popodne će odlučivati dežurni sudija istrage Županijskog suda.
Policija je ranije objavila da je jedna osoba povezana sa požarom uhapšena juče.
