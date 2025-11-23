U subotu je u istom gradu organizova još jedan koncert, a ustaše su u dvorani skandirali svoj poklič "za dom spremni".
Ustaški pir
NOVO USTAŠKO DIVLJANJE U HRVATSKOJ: Na Tomsponovom koncertu u Osijeku Hitlerov pozdrav i poklič "za dom spremni"
Ustaški pevač Marko Perković Tompson u petak je koncertom u Osijeku započeo turneju Hrvatskom.
U subotu je u istom gradu organizova još jedan koncert, a ustaše su u dvorani skandirali svoj poklič "za dom spremni".
Kako piše dnevnin.hr, među njima se našlo i onih koji su dizali desnu ruku u vazduh.
