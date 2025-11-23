Slušaj vest

Ustaški pevač Marko Perković Tompson u petak je koncertom u Osijeku započeo turneju Hrvatskom.

U subotu je u istom gradu organizova još jedan koncert, a ustaše su u dvorani skandirali svoj poklič "za dom spremni".

Kako piše dnevnin.hr, među njima se našlo i onih koji su dizali desnu ruku u vazduh.

Kurir.rs

Ne propustiteHrvatskaUKRAJINKA, OBOŽAVA TOMPSONA I USTAŠE, POZDRAVLJA SA ZA DOM SPREMNA! Ovo je profesorka iz Hrvatske čiji đaci dižu ruku kao nacisti
profesorka.jpg
HrvatskaTOMPSONU SU SAD SRBI KRIVI JER GA STRANCI NAZIVAJU USTAŠOM: Tvrdi da ga je novinar prevario, a evo šta je Nemac napisao
epa-antoniio-bat-01-epa-antonio-bat.jpg
HrvatskaPLENKOVIĆ OPET PERE RUKE OD USTAŠKOG POZDRAVA: Policija treba da postupa po zakonu kad je reč o ZA DOM SPREMNI!
mario-strmotic-0508-beta.jpg
HrvatskaTOMPSON PONOVO OSLOBOĐEN ZA USTAŠKI POZDRAV: MUP se setio da podnese žalbu, pa će se odlučivati u Zagrebu! Na lokalu ga iznova prijavlju i oslobađaju!
tompson.jpg