Uz obalu ostrva Pašman, između Neviđana i ostrvca Školjića, arheolozi su na pet metara dubine mora otkrili neolitsko nalazište iz petog milenijuma pre Hrista, saopštili su u nedelju sa Univerziteta u Zadru.

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za nauku „Potopljena neolitska nalazišta u podmorju hrvatskog dela Jadrana“, koji vodi Mate Parica sa Odseka za arheologiju Univerziteta u Zadru.

Arheolozi su pod morem utvrdili impresivnu veštačku strukturu dugu više od 300 metara, smeštenu na dubini od oko pet metara.

Radiokarbonske analize datiraju je u oko 4700. godinu pre Hrista, period kada je nivo Jadrana bio oko pet metara niži nego danas.

Pretpostavlja se da je neolitska zajednica na tom izdvojenom prostoru podigla veliko naselje koristeći ogromne količine kamena, iako razlozi za gradnju naselja odvojenog od obale za sada nisu poznati, navode sa Odseka za arheologiju zadarskog Univerziteta.

Probne sonde otkrile su deo suvozida, a paralelno uz lice kamenog zida proteže se i niz gusto zabijenih drvenih pilona. To je tek manji segment složene mreže struktura koje se prostiru čitavim nalazištem.

Istraživači ističu da se poslednjih godina na istočnoj obali Jadrana otkriva sve više sličnih monumentalnih neolitskih objekata. Smatra se da su ih gradile zajednice okrenute moru, verovatno sa naglašenom ulogom pomorske trgovine.

Uz tim Univerziteta u Zadru, u istraživanju su učestvovali i stručnjaci Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, kao i zaposleni Javne ustanove u kulturi Agencija Han Vrana.