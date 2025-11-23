Slušaj vest

Više nije čudno kada ribari snimaju divlje svinje u moru, ovog puta kako plivaju prema Kukljici na ostrvu Ugljan kod Zadra. Samo ove godine na ostrvu ih je ustreljeno više od 150. Divlje svinje se osećaju sve bezbednije u naseljenim mestima.

Divlje svinje u Kukljici na Ugljanu. Tamo su već više domaće nego divlje.

Dolaze na doručak

„Dolaze u selo, između kuća. Na doručak, u baštu“, objašnjava Davor iz Kukljice. „Obično ne izlazim noću, idem danju, ali uvek se osvrnem“, kaže Zdenka.

„Na ostrvu ih ima više nego stanovnika. Neki ljudi imaju koncesiju i profitiraju od toga, a nama nanose štetu“, objašnjava Mojmir.

Hranu pronalaze u baštama i smeću. Osećaju se zaštićeno među zaraslim grmljem. Pretpostavlja se da su divlje svinje došle sa obližnjeg ostrva Pašman, ne putem preko mosta, već morem.

Foto: Printscreen/HRT

Divlje svinje se brzo razmnožavaju, tako da bi problem uskoro mogao postati još veći. Ženke mogu biti opasne kada imaju mlade, ali inače se plaše ljudi.

Nije zabeležen napad

„Do sada u Hrvatskoj nikada nije zabeležen napad vepra na čoveka, osim u pojedinačnim slučajevima tokom lova, i na civile“, kaže Željko Martinović, službenik za lovna prava na ostrvu Ugljanu.

Dok oni sa blažim stavom kažu da su ljudi prvi uništili njihova staništa, drugi prozivaju lovce. „Pa, konkretno u naseljenom području opštine Kukljica, nemamo nikakva ovlašćenja. Rešenje je da opština Kukljica napravi program zaštite divljih životinja na svom području, u kome bi se potom mogle preduzeti zakonske mere“, objašnjava Martinović.

Na osnovu programa zaštite divljih životinja, koji je svaka opština obavezna da ima, u naselju bi se mogao sprovesti vanredni lov. Gradonačelnik nije želeo da komentariše zašto opština Kukljica nema program.