Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, osvedočeni ustaša, objavio je video na Fejsbuku u kojem govori o pesmi "Bojna Čavoglave", ali i o pretnji gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da će zabraniti buduće Tompsonove koncerte u gradskim prostorima ako Perković na koncertu 27. decembra bude vikao "Za dom spremni".

Rekao je da je odluka zagrebačke vlasti da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima čista diskriminacija i direktno kršenje njegovog ustavnog prava na rad, ali i prava svih onih koji s njim rade.

"Prekršeno je pravo svih građana Zagreba da slušaju i gledaju šta žele. Samo zloban, bolestan um može nazvati preko pola miliona hrvatskog naroda, veterana, dece, starijih, čitavih porodica, hrvatske omladine, fašistima. Gradonačelnik Zagreba mi je preko medija rekao da ako izvedem pesmu Bojna Čavoglave, više neću moći da nastupam u gradskim prostorima. I ovim mu poručujem da ću u Zagrebu, u Areni, ponosno pevati pesmu Bojna Čavoglave, onako kako smo je pevali od 1991. do danas.

On je rekao da poručuje svima da je 1991. imao amblem "Za dom spremni".