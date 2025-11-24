TOMPSON O SVOM NAJAVLJENOM USTAŠKOM PIRU: Ne pristajem da mi sekta određuje šta smem, a šta ne smem da radim (VIDEO)
Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, osvedočeni ustaša, objavio je video na Fejsbuku u kojem govori o pesmi "Bojna Čavoglave", ali i o pretnji gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da će zabraniti buduće Tompsonove koncerte u gradskim prostorima ako Perković na koncertu 27. decembra bude vikao "Za dom spremni".
Rekao je da je odluka zagrebačke vlasti da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima čista diskriminacija i direktno kršenje njegovog ustavnog prava na rad, ali i prava svih onih koji s njim rade.
"Prekršeno je pravo svih građana Zagreba da slušaju i gledaju šta žele. Samo zloban, bolestan um može nazvati preko pola miliona hrvatskog naroda, veterana, dece, starijih, čitavih porodica, hrvatske omladine, fašistima. Gradonačelnik Zagreba mi je preko medija rekao da ako izvedem pesmu Bojna Čavoglave, više neću moći da nastupam u gradskim prostorima. I ovim mu poručujem da ću u Zagrebu, u Areni, ponosno pevati pesmu Bojna Čavoglave, onako kako smo je pevali od 1991. do danas.
On je rekao da poručuje svima da je 1991. imao amblem "Za dom spremni".
"I na kraju, želeo bih da napomenem svima onima koji ne znaju da sam 1991. bio pripadnik Zbora narodne garde, a takođe i pripadnik Hrvatskih oružanih snaga, koje su u svom amblemu imale pozdrav 'Za dom spremni'. Pod tim amblemom sam komponovao pesmu Bojna Čavoglave, pod tim amblemom sam se borio, pod tim amblemom sam bio spreman da umrem za Hrvatsku, i to sam i danas. Još jedna stvar. U javnosti se s razlogom na veliko raspravlja o njihovom protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju. A ja ne pristajem da mi sada neka sekta određuje šta smem, a što ne smem", rekao je, između ostalog, Tompson.
(Kurir.rs/Index)