Potpredsednik Vlade i ministar prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Hrvatske Branko Bačić saopštio je danas nakon sastanka sa statičarima da treba početi s rušenjem i uklanjanjem konstrukcije Vjesnikovog nebodera.

Dodao je da treba izraditi projekt rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a onda i rušenje.

Bačić je to rekao na konferenciji za medije nakon sastanka koji su o zgradi Vjesnika održali predstavnici Grada Zagreba, stručnjaci Hrvatskog centra za antiseizmično inženjerstvo i ostale interventne službe.

