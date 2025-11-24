odlučeno
RUŠI SE VJESNIK: Doneta odluka nakon što su mladići podmetnuli požar u čuvenom neboderu u Zagrebu
Potpredsednik Vlade i ministar prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Hrvatske Branko Bačić saopštio je danas nakon sastanka sa statičarima da treba početi s rušenjem i uklanjanjem konstrukcije Vjesnikovog nebodera.
Dodao je da treba izraditi projekt rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a onda i rušenje.
Bačić je to rekao na konferenciji za medije nakon sastanka koji su o zgradi Vjesnika održali predstavnici Grada Zagreba, stručnjaci Hrvatskog centra za antiseizmično inženjerstvo i ostale interventne službe.
