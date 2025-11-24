Slušaj vest

Medicinsko čudo dogodilo se u Kliničkoj bolnici u Zagrebu, čiji su lekari izveli izuzetno složen i rizičan zahvat na novorođenčetu tokom porođaja.

Bila je to potpuno normalna trudnoća za ženu iz Zagreba, a onda su lekari otkrili da nerođena beba ima ogroman tumor na vratu koji je predstavljao ozbiljnu pretnju ne samo po zdravlje već i po život deteta.

Lekari izveli čudo

Međutim, majka je odlučila da svom detetu pruži šansu, i nekoliko meseci kasnije, tim vrhunskih lekara iz KBC Zagreb učinio je čudo. Mališanin je operisan samo dva sata nakon rođenja, uklonjen mu je tumor veličine dečje glave, urađena mu je plastična operacija traheje, i danas, dva meseca kasnije, uživa u svom domu! Činilo bi se kao srećan kraj inače životno ugrožavajuće situacije.

Uklonjen je tumor veličine vrata novorođenčeta. Otkriven je tokom trudnoće, a postojala je velika mogućnost da će sprečiti bebu da diše. Zahvat je izveden carskim rezom, pri čemu je polovina bebe izvađena iz majčine utrobe. To je bio prvi takav zahvat izveden u Hrvatskoj.

Operacija uklanjanja tumora počela je samo dva sata nakon rođenja bebe. Naime, nakon što je beba disala kroz cev, beba je izvađena iz materice, a pupčana vrpca je podvezana, ali ubrzo nakon toga, na intenzivnoj nezi, lekari su shvatili da tumor raste i da nije bilo drugog izbora nego da operišu bebu staru samo dva sata.

- Tokom porođaja, nakon otvaranja materice, bebi je odvojena glava, ali je ostala pričvršćena za placentu i pupčanu vrpcu jer je tako normalno primala kiseonik. Nakon toga je uspostavljena prohodnost disajnih puteva, što je bio preduslov za operaciju koja je usledila - objasnila je prof. dr Ruža Grizelj, šefica Odeljenja za neonatologiju i intenzivnu medicinu.

„I majka i beba su dobro. Beba je otpuštena na kućnu negu i o njoj će nastaviti da brinu kolege iz pedijatrije. Možemo reći da imamo zdravu bebu. Operacija je bila izuzetno zahtevna, a prvi put je izvedena u našoj zemlji.

Imali smo dete kojem je, još u materici, dijagnostikovan veliki tumorski proces na prednjem delu vrata koji je bio gotovo veličine glave bebe“, rekla je dr Vesna Elveđi Gašparović, specijalista ginekologije na Odeljenju za perinatalnu medicinu KBC Zagreb.

Dobra priprema i koordinacija nekoliko kolega koji su bili uključeni u brigu o trudnici i bebi bila je izuzetno važna, naglašava Elveđi Gašparović.

Više od 20 osoba u sali

„Naše kolege iz radiologije su nam pročitale rezultate magnetne rezonance i mnogo nam pomogle u odlučivanju koji pristup da preduzmemo. Dete je tokom carskog reza samo delimično porođeno. Porođeni su glava, vrat i deo grudnog koša.

Na ovaj način smo kolegama iz neonatologije omogućili pristup detetovim disajnim putevima. Obezbedili smo postavljanje cevi za disanje i tek kada su provereni vitalni parametri, mogli smo da presečemo pupčanu vrpcu i kažemo da je dete tek tada rođeno“, objašnjava Elveđi Gašparović.

Nakon porođaja usledio je dvočasovni postupak otorinolaringologa. „U operacionoj sali nas je bilo više od 20. Naš tim iz Petrove klinike je bio tamo, zatim su kolege iz otorinolaringologije bile spremne da odmah preuzmu dete tokom naše procedure. Bile su tu i kolege iz dečje hirurgije i kardiohirurgije, EKMO tim, sve operacione medicinske sestre i asistenti potrebni za izvođenje takvog zahvata“, zaključuje on.