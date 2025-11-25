Slušaj vest

Poznati supermarket iz Zagreba objavio je na društvenim mrežama video sa sigurnosnih kamera koji prikazuje šta im rade radnice usred radnog vremena.

Prodavnica je objavila snimak s nadzornih kamera koji prikazuje radnice, kako iz prodavnice sami ironično kažu, "u neprimerenim aktivnostima".

Na njihovoj Fejsbuk stranici uz snimak je objavljeno i "upozorenje": "Pažnja, uznemirujući sadržaj! Na sopstvenu odgovornost možete pogledati neprimereno ponašanje naših radnica koje su za vreme radnog vremena činile, blago rečeno, neprimerene radnje".

Reč je o šali a na samom snimku se vidi i šta je posredi. Sama radnja je prikazala o čemu je u stvari reč - radnice su se smejale, vrtele i uživale na kolicima za prevoz robe.

Iz prodavnice su nastavili sa šalom na svoj račun i napisali ovako: 

"Unapred se izvinjavamo svima, a najviše se stidimo našeg gazde koji apsolutno ne mari za ovakvo ponašanje njegovih radnica u prodavnicama te svesno dozvoljava ovakvo bezakonje".

Dodaje se i da su "propisno kažnjene", a iz prodavnice su ih dodatno "pohvalili" još jednim humorističnim potezom:

"Sa svih kolica su preventivno skinuti točkovi, osim sa Gecovog viljuškara, logično. Sram. Sramota. Stid."

Kurir.rs/Dnevno.hr

