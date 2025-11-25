GORE MREŽE ZBOG SNIMKA IZ SUPERMARKETA Nadzorne kamere snimile sve! Šta rade radnice usred smene kad misle da ih niko ne gleda! "Neprimereno" (VIDEO)
Poznati supermarket iz Zagreba objavio je na društvenim mrežama video sa sigurnosnih kamera koji prikazuje šta im rade radnice usred radnog vremena.
Prodavnica je objavila snimak s nadzornih kamera koji prikazuje radnice, kako iz prodavnice sami ironično kažu, "u neprimerenim aktivnostima".
Na njihovoj Fejsbuk stranici uz snimak je objavljeno i "upozorenje": "Pažnja, uznemirujući sadržaj! Na sopstvenu odgovornost možete pogledati neprimereno ponašanje naših radnica koje su za vreme radnog vremena činile, blago rečeno, neprimerene radnje".
Reč je o šali a na samom snimku se vidi i šta je posredi. Sama radnja je prikazala o čemu je u stvari reč - radnice su se smejale, vrtele i uživale na kolicima za prevoz robe.
Iz prodavnice su nastavili sa šalom na svoj račun i napisali ovako:
"Unapred se izvinjavamo svima, a najviše se stidimo našeg gazde koji apsolutno ne mari za ovakvo ponašanje njegovih radnica u prodavnicama te svesno dozvoljava ovakvo bezakonje".
Dodaje se i da su "propisno kažnjene", a iz prodavnice su ih dodatno "pohvalili" još jednim humorističnim potezom:
"Sa svih kolica su preventivno skinuti točkovi, osim sa Gecovog viljuškara, logično. Sram. Sramota. Stid."
Kurir.rs/Dnevno.hr