U Hrvatskoj na Jadranu i u planinskim područjima očekuje se nevreme sa obilnim padavinama, jakim vetrom i grmljavinom, a prema najavama meteorologa, zahvatiće i neke delove Srbije tokom noći u utorak na sredu.

Prognostičari DHMZ-a izdali su za utorak upozorenje na lokalno obilnu kišu. U međuvremenu, upozorenje je poslalo i Ravnateljstvo civilne zaštite, koje skreće pažnju na moguće poplave imovine i saobraćajne mreže. Kako dalje navode, moguć je prekid snabdevanja energijom, prekid komunikacione mreže i vodosnabdevanja. Zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim kolovozima, uslovi za vožnju biće opasni.

Foto: Printscreen/vremeradar.rs

DHMZ je oglasio meteo alarm za Gospićku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.

Kako navode, očekuje se obilna kiša na Jadranu, kao i pljuskovi s grmljavinom.

Duvaće umeren južni i jugozapadni vetar, u gorju i jak, na istoku jugoistočni, koji će uveče okretati na severni i severozapadni. Na Jadranu vetrovito uz jak i olujni južni vetar i jugo, koji će naglo okretati na jugozapadni pa severozapadni, najpre na severnom delu. Prema večeri na severnom Jadranu vetar u slabljenju. Najniža temperatura u unutrašnjosti biće od 3 do 8, a najviša dnevna između 8 i 13 °C. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperatura će uglavnom biti između 11 i 16 °C.

Zahlađenje stiže u Srbiju

U toku dana u Srbiji će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i toplije u odnosu na juče. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najviša temperatura od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 stepeni.

Kako je najavio RHMZ, novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlјe uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Od srede do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.