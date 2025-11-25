Slušaj vest

Kako je saopštila Hrvatska carinska uprava, tokom redovne kontrole u ​​petak, 21. novembra 2025. godine, službenici su izdvojili na pregled automobil slovenačkih registarskih tablica kojim je upravljao muškarac (59), državljanin Bosne i Hercegovine.

Prilikom detaljne provere vozila, prtljaga i samog vozača, otkriven je vešto skriven teret. U dve platnene torbe postavljene ispod haube motora, kao i u tri plastična pakovanja sakrivena u podu prtljažnika, pronađeno je ukupno 40.000 tableta koje sadrže psihoaktivne supstance.

S obzirom na količinu i način skrivanja, službenici su odmah posumnjali na organizovano krijumčarenje sa ciljem ilegalnog ulaska na teritoriju Evropske unije. Protiv 59-godišnjeg vozača podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa droga.

Carinska uprava Hrvatske Stara Gradiška krijumčarenje tableta  Foto: Carinska uprava Hrvatske

Nadležni organi nastavljaju istragu o poreklu tableta i mogućim vezama osumnjičenog sa prekograničnom mrežom krijumčarenja.

(Kurir.rs/Klix/Prenela: M. V.)

PlanetaPUŠTEN PREVARANT KOJI SE PRERUŠAVAO U MRTVU MAJKU ZBOG PENZIJE! Poznato koliko je ukrao para i gde je čuvao telo tri godine!
Italija Mantova medicinski tehničar preušen u majku
Severna MakedonijaSEVERNA MAKEDONIJA EMITUJE TREĆU PO REDU GRAĐANSKU OBVEZNICU Ministarka finansija kaže da je u proteklom periodu postojalo interesovanje za njih
Karta Severne Makedonije
PlanetaPRVO ŠAMARANJE, PA POSTROJAVANJE: Ukrajinci objavili snimak zarobljenih ruskih vojnika, među njima i stranac (VIDEO)
Ukrajina
Planeta"OVO JE PUTINOV TERORISTIČKI ODGOVOR NA TRAMPOV MIROVNI PLAN" Šef ukrajinske diplomatije o masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev (FOTO)
Andrij Sibiha Andrii Sybiha‎.jpg