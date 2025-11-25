Slušaj vest

Biolozi su opisali novo otkriće koje bi moglo predstavljati potpuno novu granu na stablu života, a organizam se godinama skrivao direktno pred njihovim očima.

Sićušni mikroorganizam, nazvan Solarion arienae, otkriven je u kulturi morskih trepetljikaša prikupljenih u hrvatskim vodama još 2011. godine. Primećen je tek nakon što su trepetljikaši u laboratoriji iznenada uginuli, piše Science Alert.

Glavni autori studije, Ivan Čepička i Marek Valt sa Karlovog univerziteta u Češkoj, istakli su važnost ovog nalaza.

„Ovaj organizam nam omogućava da zavirimo u veoma drevno poglavlje ćelijske evolucije koje smo ranije mogli da rekonstruisemo samo indirektno“, navode istraživači.

Naučni tim priznaje da su godinama prevideli slabo pokretne ćelije Solariona u kulturi.

„S obzirom na to da smo Solarion propustili čak i u našoj dugotrajnoj laboratorijskoj kulturi, verovatno bi prošao neprimećeno u prirodnim uzorcima“, naveli su.

Nova grana u eukariotskom svetu

Mikroorganizam ima karakterističan, sunčolik izgled, ali još su zanimljivije strukture skrivene u njegovoj unutrašnjosti. Solarion je jednostanični eukariot, što znači da poseduje jedro i mitohondrije — organele koje u ćelijama stvaraju energiju.

Analize su pokazale da Solarion ne pripada nijednoj do sada poznatoj grupi eukariota. Naučnici su ga svrstali u novo koleno koje deli sa samo jednim poznatim protistom, Meteora sporadica. Oba pripadaju novoutemeljenom carstvu koje obuhvata i vrlo udaljene protiste Provora i Hemimastigophora.

Mitohondriji koji čuvaju tragove drevnog života

Posebnost Solariona leži u njegovim mitohondrijima, koji se značajno razlikuju od svih do sada opisanih. U njima je pronađen gen secA, ostatak molekularnih mehanizama kakve su imale drevne bakterije iz kojih su se mitohondriji razvili.

Taj gen u modernim eukariotima više ne postoji. Otkriće predstavlja direktan uvid u vreme kada su proto-mitohondriji još uvek bili samostalni organizmi koji su tek započinjali simbiozu sa ranim eukariotima.

Naučnici navode da prisustvo secA pruža „neviđeni uvid“ u evoluciju prvih eukariotskih ćelija i odnos koji je doveo do nastanka svih današnjih složenih oblika života.

Živi fosil iz Jadrana

„Solarion je izvanredan podsetnik na to koliko malo znamo o raznovrsnosti mikrobnog života“, poručili su Čepička i Valt. „Otkriće tako evolucijski duboke loze — u biti živog fosila — pokazuje da su ključni delovi eukariotske istorije još uvek skriveni na mestima koja retko istražujemo.“

Studija je objavljena u časopisu Nature.