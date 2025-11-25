Slušaj vest

Jedno vozilo je upalo u rupu na gradilištu u zoni aktivnih radova, u Rijeci. 

Naime, kako se vidi na snimku incidenta, automobil je upao direktno u rupu, i ostao zaglavljen naopako. 

Saobraćajni centar navodi da je reč o zoni u kojoj važi privremena regulacija saobraćaja, sa jasno postavljenim ogradama, znacima i signalizacijom koju vozači moraju poštovati.

Ističu da su znaci u zonama radova postavljeni isključivo radi bezbednosti i da i najmanje nepoštovanje pravila može dovesti do nesreća poput ove.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći niko nije teže povređen.

Pogledajte snimak upadanja: 

Kurir.rs/Indeks

