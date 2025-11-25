Saobraćajni centar navodi da je reč o zoni u kojoj važi privremena regulacija saobraćaja, sa jasno postavljenim ogradama, znacima i signalizacijom koju vozači moraju poštovati
VOZI POLAKO, A ONDA DIREKTNO "NOSEM" U RUPU! Snimljen nesvakidašnji saobraćajni incident: Celo vozilo završilo PREVRNUTO! (FOTO, VIDEO)
Jedno vozilo je upalo u rupu na gradilištu u zoni aktivnih radova, u Rijeci.
Naime, kako se vidi na snimku incidenta, automobil je upao direktno u rupu, i ostao zaglavljen naopako.
Saobraćajni centar navodi da je reč o zoni u kojoj važi privremena regulacija saobraćaja, sa jasno postavljenim ogradama, znacima i signalizacijom koju vozači moraju poštovati.
Ističu da su znaci u zonama radova postavljeni isključivo radi bezbednosti i da i najmanje nepoštovanje pravila može dovesti do nesreća poput ove.
Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći niko nije teže povređen.
