Naime, u Gornjem Muću dogodila se nesreća u kojoj je automobil završio u odvodnom kanalu. Na privremenom saobraćajnom mostu, postavljenom za sanaciju mosta Zmijavac na državnom putu D56, dve devojke su svojim automobilom sletele u nabujali potok nakon što ih je zahvatila bujica vode.

- Na mostu je bilo pola metra bujice. Devojke jednostavno nisu mogle da vide put, a tamo gde su trebali biti betonski blokovi - više ih nije bilo. Pale su pravo u potok, rekao je svedok.

Srećom, lokalni vatrogasci koji su bili u blizini mesta incidenta brzo su reagovali.

- Da ih nisu pronašli, bujica bi ih odnela. Izvukli su devojke iz automobila, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali šlep službu i izvukli automobil iz bujice, rekli su svedoci.

Srećom, devojke su prošle bez težih povreda, ali su bile u šoku.

Radovi na popravci mosta Zmijavac traju već mesec dana, a saobraćaj se odvija preko privremenog nadvožnjaka sa semaforima i ograničenjem od 7,5 tona. Međutim, meštani tvrde da se ovo ograničenje masovno krši.

- Kamioni i šleperi prolaze svakodnevno, stotine njih. Prolaze kroz crveno svetlo, prolaze sredinom radova. Pre nekoliko dana, jedan ili više njih su gurnuli betonske blokove u potok. Niko nije došao da ih vrati.

Kada je u utorak pala jaka kiša – čak 150 litara za 24 sata – situacija je eskalirala. Tri cevi od 80 centimetara, koje služe kao drenaža ispod nadvožnjaka, nisu mogle da podnesu tako veliku količinu vode.

Betonski blokovi koji su završili u koritu reke dodatno su blokirali protok.

Mućani su ogorčeni.

- Tri cevi od 80 centimetara? Pa ko ih je projektovao? Kako Hrvatske ceste mogu da izgrade most u doba godine kada najviše pada kiša?

Kažu da problem nije samo u konstrukciji - već u činjenici da se, kako tvrde, godinama toleriše prolaz teških kamiona kroz grad, iako je strogo zabranjen.

- Zašto se toleriše teror vozača kamiona kroz Muć? Čekaju li da neko pogine?, kažu.

Klizište u Podgori

Jaka kiša koja je u utorak pogodila veći deo Dalmacije izazvala je brojne probleme na terenu, a među najozbiljnijim incidentima bilo je klizište u Podgori, gde se velika količina zemlje i kamenja odlomila sa strmog terena iznad puta, piše Dalmacija Danas.

Prema informacijama sa terena, klizište se dogodilo popodne, a materijal se obrušio na kolovoz i potpuno blokirao put.

Srećom, u trenutku klizišta niko nije bio na tom delu puta, tako da niko nije povređen.