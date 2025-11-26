Slušaj vest

Velike količine smeća donosi jaki jugo i na jednu od najpoznatnijih plaža Banje.

Problem, kažu, nije od juče i ponavlja se, a reč o međunarodnom pitanju o kojem je bilo reči kada su određeni i koraci koji će biti preduzeti za njegovo rešavanje.

Očito je, međutim, da problem nije u potpunosti rešen.

Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž jutros je bio na terenu s radnicima Čistoće, Luke i vatrogascima koji su čistili Porat budući da je on u nadležnosti Luke.