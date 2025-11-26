Stara gradska luka u Dubrovniku zatrpana je velikom količinom smeća i plastike, a sudeći prema etiketama, većinom je iz Albanije.
DUBROVNIK ZATRPAN SMEĆEM IZ ALBANIJE: Plaže prekrivene đubretom i ambalažama, nadležni besni - Ovo mora politički da se reši
Velike količine smeća donosi jaki jugo i na jednu od najpoznatnijih plaža Banje.
Problem, kažu, nije od juče i ponavlja se, a reč o međunarodnom pitanju o kojem je bilo reči kada su određeni i koraci koji će biti preduzeti za njegovo rešavanje.
Očito je, međutim, da problem nije u potpunosti rešen.
Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž jutros je bio na terenu s radnicima Čistoće, Luke i vatrogascima koji su čistili Porat budući da je on u nadležnosti Luke.
- Tu smo od 6,30 sati i veliku većinu smo za sad očistili. Kad dođe jugo ovo je postala uobičajena situacija. Čini mi se da ono što kod nas završi na Grabovici, u Albaniji završi u moru. To se mora političkim putem rešiti - poručio je Raguž.
