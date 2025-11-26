Slušaj vest

Na sastanku roditeljskog veća u nekoliko osnovnih škola u Zagrebu, direktori su obavestili roditelje o zabrinjavajućem trendu među decom.

Neki školski učenici se pridružuju WhatsApp grupi pod nazivom "Ljudeki“, u kojoj dele zastrašujući sadržaj.

Majka koja je kontaktirala Dnevnik.hr dobila je informaciju od predstavnika roditelja koji je prisustvovao školskom veću. U grupi „Ljudeki“, kako je navedeno, deca dele fotografije i gifove sa eksplicitnim seksualnim sadržajem, nacističkim simbolima i slikama raskomadanih ljudskih tela.

Roditelji se pozivaju na oprez jer, kako su naveli direktori, deca u osnovnoj školi teško podnose takav sadržaj, a škole najavljuju dodatni rad sa decom na ove teme.

"Bilo je strašno za mene"

"Moje dete je u nižim razredima i još nema mobilni telefon, tako da srećom neće doći u kontakt sa njim, ali problem je sa starijom decom koja imaju WhatsApp“, rekla je majka jednog učenika osnovne škole koji je dobio upozorenje.

"Bilo je veoma strašno za mene, pa mislim da bi i drugi trebalo da budu upozoreni".

Dodala je da je nekoliko direktora osnovnih škola bilo upoznato sa situacijom i da su roditelji bili uznemireni.