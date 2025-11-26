Slušaj vest

Evropska javna tužilaštva (EPPO) u Veneciji i Zagrebu sprovela su veliku zajedničku operaciju u Hrvatskoj i Italiji, otkrivajući ogromnu šemu prevare sa PDV-om vrednu više od 78 miliona evra.

Uhapšeno je nekoliko osoba povezanih sa organizovanom kriminalnom grupom koja je trgovala elektronikom i higijenskim proizvodima. Ovo je prva višemilionska prevara sa PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrilo EPPO.

Hapšenja i zaplene u dve zemlje

Šest osumnjičenih je uhapšeno u Hrvatskoj, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za petoricu njih. Županijski sud u Zagrebu već je izdao naloge za zamrzavanje imovine, uključujući dve nekretnine i osam vozila, ukupne procenjene vrednosti od 650.000 evra.

Istovremeno, u Italiji je sudija za preliminarnu istragu na Sudu u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine vredan 33 miliona evra protiv sedam osumnjičenih, za koje se veruje da su vođe grupe, i protiv 23 kompanije pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplenjeno više od milion evra u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zaplene se nastavljaju. Evropsko tužilaštvo u Veneciji je takođe zatražilo pritvaranje sedam glavnih osumnjičenih i zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.

Foto: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Kriminalna mreža koja se razvijala godinama

Današnja hapšenja rezultat su višegodišnje istrage sprovedene u saradnji sa hrvatskom Poreskom upravom, bjelovarsko-bilogorskom policijom, PNUSKOK-om i italijanskom finansijskom policijom.

U pretresu je učestvovalo više od 110 policajaca, koji su pretražili 28 kuća i kancelarija u Primorsko-gorskoj i Istarskoj županiji, Zagrebu i nekoliko italijanskih gradova poput Napulja, Padove i Gorice.

Kako je funkcionisala šema prevare

Istraga je otkrila da su tri glavna osumnjičena bila u srži kriminalne šeme. Kao osnivači i direktori nekoliko kompanija, vodili su kriminalno udruženje sa članovima u obe zemlje. Sumnja se da su uspostavili složenu šemu prevare sa PDV-om u trgovini elektronskom robom i higijenskim proizvodima širom Italije i drugih zemalja članica EU.

Prema prikupljenim dokazima, članovi grupe su koristili mrežu „kanalnih“ kompanija da bi evidentirali fiktivno kretanje robe ka „nestajućim trgovcima“ u Italiji i drugim zemljama. Time su stvorili privid legitimne trgovine unutar EU, omogućavajući trgovcima da lažno traže povraćaj PDV-a ili jednostavno nestanu bez plaćanja poreza. Neki od osumnjičenih su pružali logističke usluge kao što su skladištenje i transport, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi prikrili prevaru.

Povezanost s drugim slučajem

Zanimljivo je da su neki od osumnjičenih u ovoj istrazi povezani i sa drugom istragom o prevari sa PDV-om u Italiji, koja se odnosila na prodaju malih elektronskih uređaja.