- Simulacija izrađena uz pomoć veštačke inteligencije pokazuje kako bi moglo izgledati rušenje Vjesnikovog nebodera u Zagrebu - navedeno je u objavi HRT-a na Instagramu, na koju se nižu komentari.

- Ma strašno. Celi grad će se tresti… - glasi jedan od komentara, dok se u drugom kaže: "Kontrolirano rušenje bi srušilo zgradu ravno dole, a ne pod uglom. Kao i world trade towers na 9/11. Ravno dole."

Usledio je i komentar: "A jeste stručnjaci. Treba sinhronizovati eksplozije. Neboder se ruši propadanjem. Pogledajte slučaj (njujorške) "bliznakinje" ili pitajte Amere oni to rade kako treba. A, AI odbacite".

Jedna žena je u svom komentaru napisala: "Koja katastrofična i nerealna simulacija! A postoje stvarni snimci rušenja zgrada u naseljima putem kontrolisanih eksplozija".

U nizu komentara našlo se i upozorenje: “U centru grada se ovo nikad ne radi ovako. Implozija je prenasilna išlo bi se sprat po sprat, kontrolirano, PANCAKE metoda”.

Usledio još jedan kritički komentar: "Koja glupost. Rušenje u stranu kao da je stablo".

Hrvatske vlasti odlučile su se za rušenje Vjesnikovog nebodera koji je potpuno uništen u nedavnom požaru za koji su ogovorna dva osamnestogodišnjaka.

Ministar građevinarstva Hrvatske je nakon niza konsultacija sa strukom, saopštio da je odluka da neboder bude srušen i da sledi rad na izradi plana na koji način će to biti urađeno.

Arhitekta Oto Barić je za portal Dnevno ranije rekao da je objekt vrlo opasan po okolinu, da je on projektovan pre razornog zemljotresa u Skoplju i da se iz fotografija vidi glatka armatura.

- To su velike šipke, ali glatke, i definitivno je došlo do deformacija. Beton više ne nosi. Mora se ukloniti - kazao je Barić, upozorivši da je konstrukcija neravnomerno oštećena i da to povećava rizik svakog zahvata.