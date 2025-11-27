Slušaj vest

Roditelji iz Zagrebatvrde da im je neprihvatljivo da s njihovom decom radi muškarac koji svoje sklonosti, osim na društvenim mrežama, pokazuje i u vrtiću. On obuva roze klompe i odeva se kao žena. Roditelji na društvenim mrežama misle da će to negativno uticati na razvoj dece.

Roditelji u jednoj grupi na društvenoj mreži šire tvrdnju da "vaspitač nosi ružičaste klompe" i da se "ponaša ženstveno" što oni smatraju da je veliki problem. Na pitanje da li se oblači u ženu pred njihovom decom, odgovaraju da nemaju takve informacije.

Foto: Shutterstock

Hrvatski portal 24 sata, poslao je upitnik direktorki tog vrtića čiji odgovor prenosi u celosti:

Poštovani,

navedeni vaspitač zaposlen je početkom novembra, na period od 60 dana, kao zamena zbog odlaska vaspitačice. Tokom decembra biće raspisan konkurs za trajno popunjavanje tog radnog mesta.

Svaki poslodavac je an osnovu zakona dužan da poštuje prava i privatnost radnika i njihov privatni život i slobodno vreme ne smeju uticati na zasnivanje radnog odnosa, osim u slučaju protivzakonitog ponašanja. U ovom slučaju, vaspitač udovoljava svim propisanim uslovima za rad u dečjem vrtiću i ne postoji prepreka za njegovo zaposlenje. Uslovi i ograničenja za zasnivanje radnog odnosa definisani su Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kao i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti i nivou obrazovanja vaspitno-obrazovnih i ostalih radnika u vrtiću, a vrtić sve propisane odredbe u potpunosti poštuje.

Vrtić Foto: Shutterstock

Dalje, navedeni vaspitač je zaposlen kao zamena za upražnjeno mesto, odnosno kao dodatni, tzv. treći vaspitač u grupi, kao podrška deci s teškoćama. To znači da je uz njega u grupi uvek prisutna najmanje još jedna vaspitačica, bilo iz jutarnje, bilo popodnevne smene. Pored toga, stručna služba vrtića redovno prati vaspitno-obrazovni rad kako ove, tako i svih drugih grupa. Naglašavamo da dosad nismo primili primedbe na stručni ili pedagoški rad radnika - naprotiv, odlično se slaže s decom, kolegicama i drugim radnicima pa se rad grupe odvija uredno, bez ikakvih poteškoća.