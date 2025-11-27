Požar je izbio u prostoru gde su bile skladištene gume, što je doprinelo brzom širenju vatre, navodi Vatrogasna uprava Zagreba
JOŠ SE NE ZNA SITUACIJA
IMA POVREĐENIH RADNIKA! Požar u skladištu guma u Sesvetama, vatrogasci pokušavaju da suzbiju vatrenu stihiju
Oko 13.00 izbio je požar u Zagrebačkoj ulici 12 u Sesvetama. Industrijski pogon se zapalio, a vatrogasci su primili poziv u 13.06 časova.
Vatrogasne službe su na terenu i trenutno reaguju na incident, a prema prvim informacijama, ima povređenih.
Kako je potvrđeno Indeksu, gori skladište dimenzija približno 15 x 15 metara, a na licu mesta vidljiv je otvoreni plamen. Požar je izbio u prostoru gde su bile skladištene gume, što je doprinelo brzom širenju požara, navodi Vatrogasna uprava Zagreba.
Pomoć povređenima
Na lice mesta odmah su upućene službe hitne pomoći, a potvrđeno je da ima povređenih radnika. Na gašenje požara poslato je 13 vatrogasnih vozila. Intervencija je u toku.
(Kurir.rs/Index)
