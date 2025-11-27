Slušaj vest

Oko 13.00 izbio je požar u Zagrebačkoj ulici 12 u Sesvetama. Industrijski pogon se zapalio, a vatrogasci su primili poziv u 13.06 časova.

Vatrogasne službe su na terenu i trenutno reaguju na incident, a prema prvim informacijama, ima povređenih.

Kako je potvrđeno Indeksu, gori skladište dimenzija približno 15 x 15 metara, a na licu mesta vidljiv je otvoreni plamen. Požar je izbio u prostoru gde su bile skladištene gume, što je doprinelo brzom širenju požara, navodi Vatrogasna uprava Zagreba.

Pomoć povređenima

Na lice mesta odmah su upućene službe hitne pomoći, a potvrđeno je da ima povređenih radnika. Na gašenje požara poslato je 13 vatrogasnih vozila. Intervencija je u toku.

(Kurir.rs/Index)

