JOŠ SE NE ZNA SITUACIJA

Oko 13.00 izbio je požar u Zagrebačkoj ulici 12 u Sesvetama. Industrijski pogon se zapalio, a vatrogasci su primili poziv u 13.06 časova.

Vatrogasne službe su na terenu i trenutno reaguju na incident, a prema prvim informacijama, ima povređenih.

Kako je potvrđeno Indeksu, gori skladište dimenzija približno 15 x 15 metara, a na licu mesta vidljiv je otvoreni plamen. Požar je izbio u prostoru gde su bile skladištene gume, što je doprinelo brzom širenju požara, navodi Vatrogasna uprava Zagreba.

Pomoć povređenima