Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) izdala je poternicu za glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem i još tri osobe, nezvanično saznaje 24sata.

Poternica je na snazi od četvrtka ujutru.

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, Mikulić je osumnjičen za primanje mita.

Zagrebački list dodaje da, pored Mikulića, u operaciji su i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva privrede, i najmanje još dve osobe.

Jedan od ovih preduzetnika navodno vodi kamenolom u Zagorju.

Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da se terete za davanje i primanje mita.

Mikulić, koji je ranije bio predsednik zagrebačkog HDZ-a i član Predsedništva stranke, obavljao je funkciju glavnog državnog inspektora od aprila 2019. godine.

Vlada danas održava zatvorenu sednicu sa Mikulićem, kao i sa brojnim rukovodiocima hrvatskih javnih preduzeća. Više o tome pročitajte ovde.

(Kurir.rs/Jutarnji)

