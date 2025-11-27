IZDATA POTERNICA ZA GLAVNIM DRŽAVNIM INSPEKTOROM: Mikulića terete za primanje mita, u priču uključen i njegov kum Krasić
Hrvatska Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) izdala je poternicu za glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem i još tri osobe, nezvanično saznaje 24sata.
Poternica je na snazi od četvrtka ujutru.
Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, Mikulić je osumnjičen za primanje mita.
Zagrebački list dodaje da, pored Mikulića, u operaciji su i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva privrede, i najmanje još dve osobe.
Jedan od ovih preduzetnika navodno vodi kamenolom u Zagorju.
Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da se terete za davanje i primanje mita.
Mikulić, koji je ranije bio predsednik zagrebačkog HDZ-a i član Predsedništva stranke, obavljao je funkciju glavnog državnog inspektora od aprila 2019. godine.
Vlada danas održava zatvorenu sednicu sa Mikulićem, kao i sa brojnim rukovodiocima hrvatskih javnih preduzeća. Više o tome pročitajte ovde.
(Kurir.rs/Jutarnji)