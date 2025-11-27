Slušaj vest

Šef državnih inspektora Hrvatske Andrija Mikulić uhapšen je danas po nalogu hrvatske kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (USKOK).

Kako Indeks nezvanično saznaje, pored Mikulića, i njegovog kuma, Dragana Krasića, uhapšeni su i vlasnici kamenoloma, Ivica Vugrinec (koji je takođe lokalni mesar) i Goran Večković.

Uzeli mito i meso

USKOK sumnjiči Mikulića i njegovog kuma da su primili oko 120.000 evra mita, kao i meso u poslu sa kamenolomom. Kako Indeks saznaje, Mikulić, koji je inače strastveni lovac, uhapšen je dok je lovio u Sisačko-moslavačkoj županiji.

USKOK je prethodno izdao nalog za hapšenje Mikulića i još troje ljudi zbog sumnji da su povezani sa aferom zakopavanja otpada, u kojoj je početkom ove godine uhapšeno više ljudi.

Mikulić je pod istragom i zabog nepravilonsti povezanih sa kamenolomom u Zagorju.

Istraga traje mesecima

USKOK je saopštio da sprovodi hitne dokazne radnje u vezi sa više fizičkih i pravnih lica na području Zagreba, kao i Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije.

Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju navodi da je u tim delovima Hrvatske uhapšeno više osoba, kao i da se ovaj slučaj istražuje mesecima.

Mikulić obavlja funkciju državnog inspektora od 2019, a prethodno je bio predsednik zagrebačkog HDZ-a i član predsedništva te stranke.