Slušaj vest

Županijski sud u Vukovaru odlučio je da odvoji dečaka (14) od porodice i smesti ga u ustanovu socijalne zaštite dok traje krivični postupak zbog šest krivičnih dela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije njegove sestre (9).

Odluka je doneta rešenjem istražnog sudije za maloletnike, u skladu sa Zakonom o sudovima za maloletnike, a smeštaj se sprovodi kao vaspitna mera nadzora i upućivanja u vaspitnu ustanovu.

Privremeni smeštaj može trajati do pravosnažnog završetka postupka, s tim što je sud dužan da ga preispituje svaka dva meseca.

Dečaka prijavili roditelji

Dečaka su policiji prijavili roditelji. On je na sudu priznao četiri od šest dela za koja se tereti, navodeći da je u više navrata između 16. i 25. oktobra prošle godine, uvek kasno noću, u dnevnoj sobi gde spavaju njegove dve sestre, dodirivao svoju devetogodišnju sestru. Sam je rekao da je njegova sestra u to vreme spavala i da nakon tih događaja nije razgovarala sa njim. Naglasio je da "ne zna zašto je to uradio" i da mu je, kako tvrdi, "to jednostavno palo na pamet".

Sve je otkriveno kada je njihov otac 25. oktobra ušao u dnevnu sobu, podigao ćebe i zatekao dečaka kako leži na stomaku pored sestre.Otac je odmah reagovao, vikao na njega, zahtevao objašnjenje i kasnije o svemu obavestio suprugu. Roditelji su kasnije razgovarali sa dečakom, ali ni tada nije mogao da im objasni svoje ponašanje. Ubrzo su i sami otišli ​​u policiju i prijavili incident.

Ilustracija Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Dečak je na sudu izrazio kajanje i rekao da se "to nikada više neće ponoviti". Dobar je učenik u školi, osmi razred, bez ikakvih opomena, mera ili problema u ponašanju. Redovno je dolazio u školu i nema izostanaka. Navodi da puši cigarete, ali tvrdi da ne konzumira alkohol niti drogu.

Porodica pod nadzorom dugi niz godina

Predstavnik Hrvatskog instituta za socijalni rad izjavio je da je porodica godinama pod nadzorom socijalnih službi i da su roditelji imali nekoliko mera porodično-pravne zaštite. Porodica živi skromno, u lošim higijenskim uslovima, a odnos roditelja je dugo narušen.

Prema nalazima socijalnih službi, u kući je pronađen i muškarac koji je dva puta osuđivan za silovanje, što dodatno pogoršava bezbednosne uslove.Dodala je da mala deca u kući imaju pristup pornografskom sadržaju putem očevog mobilnog telefona.

Socijalna radnica je zaključila da nije prikladno da dečak ostane kod bake, jer se sam otac žalio da se baka "loše brine" o njemu, i da se njegovo ponašanje ne može pratiti. Smatra da je najbolje rešenje smeštaj u obrazovnu ustanovu gde će stručnjaci raditi sa dečakom i pratiti njegov razvoj, ponašanje i mentalno zdravlje.

Oglasila se i majka maloletnika

Majka maloletnika je izjavila da ne želi da joj sin bude smešten u dom i da se plaši da bi ga neko tamo mogao zlostavljati.

Predložila je da ona spava sa devojčicama, a otac sa dečacima, sa zaključanim vratima. Međutim, sud i socijalne službe su procenili da to nije dovoljno da se obezbedi bezbednost i zdravo okruženje.

Sud je zaključio da postoje osnovane sumnje da je dečak počinio krivična dela i da se porodica nalazi u uslovima koji nisu pogodni za njegov dalji razvoj niti za adekvatnu zaštitu druge dece. Naglašeno je da je dečak u veoma ranom uzrastu u kojem je tek postao krivično odgovoran i da mu je potrebna stručna pomoć različitih profila, kao i stalno posmatranje kako bi se utvrdilo da li postoje psihološki poremećaji koji su mogli doprineti njegovom ponašanju. Smeštaj u ustanovu bi mu omogućio da nastavi školovanje i obezbedio bi mu bezbedne uslove dok traje postupak.

Kurir.rs/Glas Slavonije, Indeks