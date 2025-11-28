Slušaj vest

Neverovatno je zvučala dojava roditelja da je u jednom vrtiću na istoku Hrvatske uhapšena vaspitačica i to zbog sumnje da je širila snimke dečje pornografije. Gradska uprava koja je osnivač tog vrtića poslala je zvaničnu izjavu da je ta dojava tačna.

Vaspitačica, koja je inače mlađe životne dobi, uhapšena je zbog sumnje na počinjenje krivičnog dela upoznavanja dece s pornografijom i od 4. novembra nalazi se u istražnom zatvoru.

Nezvanično se saznaje da su kod nje pronađene fotografije dece u dobi od 12 do 14 godina koje su fotografisane u neprimerenim pozama, a koje je vaspitačica prosleđivala zainteresovanim osobama i objavljivala putem internet stranica pedofilskih sadržaja.

Navodno se radi i o vaspitačici koja na tom poslu radi nekoliko godina.

Kako su sve informacije vezane za uhapšenu i dela za koja se sumnja da je činila zapravo tajne, jer se nastoji da se zaštite deca žrtve, za sada je nepoznato da li je objavljivala i fotografije dece koja su joj poverena na brigu i vaspitanje u samom vrtiću.

U saopštenju osnivača vrtića stoji:

- Vaspitačica je 4. novembra 2025. godine izostala s radnog mesta bez da je o tome obavestila glavnu vaspitačicu. Služba administracije vrtića, proverom u sistemu e-Zdravstveno, utvrdila je da je vaspitačica privremeno nesposobna za rad, budući da je evidentirana lekarska doznaka za bolovanje. Vrtić je dana 26. novembra 2025. od nadležnog suda primio obaveštenje u kojem se navodi da je vaspitačici određen istražni zatvor u trajanju od mesec dana, počevši od 4. novembra 2025., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje krivičnog dela upoznavanja dece s pornografijom iz člana 165. stavka 1. Krivičnog zakona/11., i da istražni zatvor osumnjičenoj traje do 4. decembra 2025., kada će nadležno telo odlučivati o njegovom eventualnom produbljenju ili ukidanju. Nakon dobijanja obaveštenja suda, vrtić je kontaktirao roditelje dece iz grupe i zakazao roditeljski sastanak za dan 27. novembra 2025. u 16:00 sati kako bi ih obavestio o situaciji, u meri u kojoj je to dopušteno s obzirom na odredbe Zakona o krivičnom postupku. Isto tako, roditeljima je osigurana komunikacija s upravom i stručnom službom vrtića te im se pruža kontinuirana podrška. Vaspitačica se trenutno i dalje nalazi na bolovanju. Po primanju zvaničnog obaveštenja suda i utvrđenja osnove za vanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak vanrednog otkazivanja ugovora o radu - piše u dopisu, a u nastavku stoji i kako "vrtić strogo sprovodi sve zakonom propisane sigurnosne provere pri zapošljavanju vaspitača, te dokumentacija tražena za konkurs za vaspitače uključuje uverenje da se ne vodi krivični postupak, uverenje da se ne vodi prekršajni postupak, potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidat nema izrečenu meru za zaštitu dobrobiti deteta. Posle sklapanja ugovora o radu, vrtić dodatno traži i posebna uverenja Ministarstva pravosuđa prema Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i to sprovodi dosledno za svaku osobu koja ulazi u radni odnos - napisali su.

Ništa o hapšenju nije htela da izvesti ni nadležna Policijska uprava koja je napisala da "nisu u mogućnosti da iznose eventualna postupanja kada su u pitanju deca i mladi, prvenstveno se rukovodeći načelom tajnosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti dece."

Uspeli smo da dođemo do nekoliko roditelja dece vrtića u kojeu je radila uhapšena vaspitačica, ali većina njih nije uopšte znala ništa o tome, dok nisu objavljene prve informacije.