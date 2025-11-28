U petak popodne u Zagrebu napadnuta je časna sestra, koja je povređena oštrim predmetom
ISTRAGA U TOKU
IZBODENA ČASNA SESTRA! Horor u Zagrebu
U petak popodne u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povređena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija za Index.
Ona je odmah prevezena u zagrebačku bolnicu gde se nalazi na lečenju. Nakon prijema pacijentkinje, bolnica je o svemu obavestila policiju. Policijska uprava Zagreba potvrdila je da je primila prijavu o povređenoj ženskoj osobi.
Trenutno nema više zvaničnih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.
