U petak popodne u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povređena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija za Index.

Ona je odmah prevezena u zagrebačku bolnicu gde se nalazi na lečenju. Nakon prijema pacijentkinje, bolnica je o svemu obavestila policiju. Policijska uprava Zagreba potvrdila je da je primila prijavu o povređenoj ženskoj osobi.

Trenutno nema više zvaničnih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.

(Kurir.rs/Index/Foto: Ilustracija)

