U petak popodne u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povređena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija za Index.

Ona je odmah prevezena u zagrebačku bolnicu gde se nalazi na lečenju. Nakon prijema pacijentkinje, bolnica je o svemu obavestila policiju. Policijska uprava Zagreba potvrdila je da je primila prijavu o povređenoj ženskoj osobi.