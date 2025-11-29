Slušaj vest

Na jednom gradilištu u Kašteliruintervenisala je policija nakon što je 39-godišnji Albanac sa Kosova na vrh dizalice istakaozastavu Albanije. Protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja javnog reda i mira, izvestila je PU istarska.

Kako navodi policija, muškarac je zastavu istakao juče oko 10:35 sati. Sprovođenjem kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je time počinio prekršaj iz člana 26. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zakon, naime, propisuje da se zastava druge države ne sme isticati bez opšteg poziva društveno-političke organizacije ili odobrenja nadležnih tela, što u ovom slučaju nije ispoštovano.

Prema nezvaničnim informacijama, zastava je navodno postavljena povodom rođenja deteta jednog od radnika, ali deo meštana tvrdi da se slični postupci ponavljaju i da ih doživljavaju kao provokaciju, piše Jutarnji. Događaj je odmah prijavljen Opštini.

Incident se, inače, dogodio upravo na dan kada Albanijaobeležava svoj Dan zastave i Dan nezavisnosti.

Zastavu su okačili radnici kompanije AM Šimić na gradilištu u samom centru mesta.

Komunalni redar stigao je na teren u vrlo kratkom roku, a nakon uklanjanja zastave slučaj je prijavljen policiji, koja je započela dalje postupanje.

U Opštini ističu kako se takvi događaji dosad nisu događali na području Kaštelira, ali da su dužni da reaguju kada se radi o potencijalnom kršenju zakona.

Načelnik Opštine Kaštelir-Labinci, Đulijano Petrović, potvrdio je da je reakcija bila brza i nužna.