Danas popodne u Novom Vinodolskom došlo je do eksplozije nepoznate naprave, pri čemu je povređeno nekoliko dece, prema nezvaničnim informacijama, troje mališana, javlja portal Burin.

Deca su prevezena u Riječki Kliničko-bolnički entar, a prema prvim informacijama, nisu zadobila teže povrede.

Eksplozija se dogodila oko 15 sati na otvorenom prostoru, a o incidentu su obaveštene sve hitne službe.

Policija je kratko saopštila da je aktivirana nepoznata naprava, te da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznate detaljnije informacije.

Kurir.rs/Burin

