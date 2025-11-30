Slušaj vest

Gust crni dim uznemirio je juče u prepodnevnim satima stanovnike Lipika, nakon što je izbio požar u napuštenoj zgradi bivše robne kuće u samom centru grada.

Građani su odmah pozvali vatrogasce, a brza intervencija pripadnika DVD-a Lipik sprečila je širenje vatre, piše mojportal.hr.

Gorela plastika u podrumu

Iako je gusti dim stvarao utisak da se radi o požaru većih razmera, vatra je brzo stavljena pod kontrolu.

Glavni vatrogasni zapovednik Vatrogasne zajednice područja Pakrac–Lipik, Tomislav Stokić, objasnio je uzrok gustog dima.

„Da je požar veći nego što je bio, činilo se zbog gustog crnog dima koji je izlazio iz zgrade. Naime, u podrumu zgrade gorela je plastika, a zbog pritiska vazduha dim nije odlazio gore nego se širio, pa je čitav centar u jednom trenutku bio u dimu“, otkrio je Stokić.

Sumnja na maloletnike

Nakon što su vatrogasci obezbedili požarište, policija je započela uviđaj kako bi utvrdila tačan uzrok požara.

Mojportal piše da se, prema nezvaničnim informacijama, sumnja da su požar izazvali maloletnici.