Slušaj vest

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem osumnjičenim za pokušaj iznude na štetu 57-godišnjeg zaposlenog u gradskom preduzeću za naplatu parkinga.

Prema policijskim navodima, osumnjičeni je 19. novembra na području Novog Zagreba došao na radno mesto oštećenog, prišao mu u poslovnici i verbalno mu zapretio. Rekao mu je da pozove policiju i „kaže šta će mu napraviti“, a zatim mu naredio da do narednog dana uplati iznos od nekoliko desetina hiljada evra na njegov bankovni račun.

Uhvaćen je

Nakon pretnji, osumnjičeni je otišao na parking gradskog preduzeća, otključao svoje vozilo i odvezao se bez plaćanja nepodmirenog duga za parking.

Pretnje su kod oštećenog izazvale ozbiljnu uznemirenost i strah za sopstveni život, pa je događaj odmah prijavio policiji.

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja predat pritvorskom nadzorniku, a policija je Opštinskom javnom tužilaštvu u Zagrebu podnela posebno izveštaj.

Kurir.rs/Index.hr

Ne propustiteHronikaSEO U TAKSI, PA SE POSVAĐAO S TAKSISTOM - A ONDA SEVNUO NOŽ: Opšta drama u Novom Pazaru, potom usledio NOVI INCIDENT! Policija uhapsila muškarca, istraga u toku
1000036189.jpg
HrvatskaDRAMA U VRTIĆU U SISKU: Muškarac (49) pokušao da uđe u ustanovu DRŽEĆI NOŽ U RUCI, policija na vreme reagovala! Poznato o kome je reč
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaVOZI POLAKO, A ONDA DIREKTNO "NOSEM" U RUPU! Snimljen nesvakidašnji saobraćajni incident: Celo vozilo završilo PREVRNUTO! (FOTO, VIDEO)
download (1).jpg
PlanetaKABINA MOBILNOG TOALETA SE OTKAČILA SA MOSTA I PALA NASRED PUTA! Prolaznici u ČUDU gledali kako se RAZBIJA U DELOVE - jedan deo je svima bio GNUSAN! (VIDEO)
download.jpg