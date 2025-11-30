Slušaj vest

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem osumnjičenim za pokušaj iznude na štetu 57-godišnjeg zaposlenog u gradskom preduzeću za naplatu parkinga.

Prema policijskim navodima, osumnjičeni je 19. novembra na području Novog Zagreba došao na radno mesto oštećenog, prišao mu u poslovnici i verbalno mu zapretio. Rekao mu je da pozove policiju i „kaže šta će mu napraviti“, a zatim mu naredio da do narednog dana uplati iznos od nekoliko desetina hiljada evra na njegov bankovni račun.

Uhvaćen je

Nakon pretnji, osumnjičeni je otišao na parking gradskog preduzeća, otključao svoje vozilo i odvezao se bez plaćanja nepodmirenog duga za parking.

Pretnje su kod oštećenog izazvale ozbiljnu uznemirenost i strah za sopstveni život, pa je događaj odmah prijavio policiji.

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja predat pritvorskom nadzorniku, a policija je Opštinskom javnom tužilaštvu u Zagrebu podnela posebno izveštaj.