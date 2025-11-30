Slušaj vest

U kući na području Medulinau Istrisinoć je pronađeno telo 79-godišnje žene, a s obzirom na zatečene tragove, sumnja se na nasilnu smrt.

Na mesto događaja izašli su policajci koji su obavili uviđaj. Kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, naložena je obdukcija tela žene.