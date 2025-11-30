Slušaj vest

Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je u nedelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu u Istri, a policija proverava da li se radi o sinu 79-godišnjakinje za kojim se traga od pronalaska njenog tela u subotu uveče u porodičnoj kući u Medulinu.

Policija je jutros oko 8:10 sati primila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zalivu nalazi telo, nakon čega su policijski službenici na mestu događaja potvrdili istinitost dojave pa je u toku policijsko postupanje.

- Policija utvrđuje sve okolnosti te je u toku postupanje - kratko je navela portparolka Istarske policije Suzana Sokač.

Austrijanka koja je godinama živela u Istri



Nezvanično, postoji sumnja da je pronalazak mrtve osobe u moru povezan sa sinoćnjim događajem pronalaska tela 79-godišnje žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Policija je u subotu oko 18:30 sati primila dojavu člana porodice da s njom ne može da stupi u kontakt. Posle pronalaska tela žene započeta je potraga za njenim sinom.