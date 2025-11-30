Slušaj vest

U četiri hrvatska grada - Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u 12 sati počeo je protestni marš u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. U Rijeci kreću s Jadranskog trga i marširaju do Spomenika oslobođenja na Delti.

Na početku antifašističkog marša u Rijeci koji kreće s Jadranskog trga okupilo se nekoliko maskiranih mladića u crnom.

Oni su, prema pisanju Indeksa, bacali petarde na ljude dok je policija stajala ispred njih, gledala i nije ništa preduzela. Na snimku koji je Indeks objavio vidi se kako mladići u crnom pokazuju srednji prst okupljenima.

Kako se može videti na snimku, neki među njima nose trenerke s obeležjima navijačke grupe Armada, ali i HNK Rijeka.

Na Fejsbuk stranici Građani i građanke Rijeke objavljen je i snimak njihovog dolaska.

Grupa maskiranih mladića u crnom okupila se i u Zadru na ulazu na poluostrvo.

Sa sobom su doneli transparent, a dočekala ih je interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, ali je brzo prestalo i nije preraslo u veći sukob. Mladići su potom skandirali "Zovi, samo zovi".