SIN UBIO MAJKU PA PRESUDIO SEBI?! Novi detalji HORORA u Istri, reč je o austrijskim državljanima, nju pronašli u stanu, njega u moru
Telo pronađeno u nedelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu pripada 57-godišnjem muškarcu koji se dovodi u vezu s pronalaskom telastarije žene u porodičnoj kući u Medulinu. Na telu žene uočeni su tragovi nasilne smrti, potvrdila je istarska policija.
Nezvanično se saznaje da je reč o sinu 79-godišnjakinje, koji je u subotu uveče prvo usmrtio majku, a potom sebi oduzeo život. Navodno je reč o austrijskim državljanima.
Uviđaj i pronalazak tela
Policija je u subotu, posle primljene dojave, u porodičnoj kući u Medulinu pronašla telo starije žene s vidljivim tragovima nasilne smrti. Nakon toga započeta je potraga za njenim sinom.
U nedelju ujutro oko 8:10 sati policija je primila dojavu o telu u moru u Medulinskom zalivu. Na teren su upućeni policijski ronioci, koji su u moru pronašli telo 57-godišnjeg muškarca.
Dalje radnje i obdukcija
Nad telom muškarca biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Policijski službenici nastavljaju da utvrđuju okolnosti događaja u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom.
(Kurir.rs/Index.hr)