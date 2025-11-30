Slušaj vest

Telo pronađeno u nedelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu pripada 57-godišnjem muškarcu koji se dovodi u vezu s pronalaskom telastarije žene u porodičnoj kući u Medulinu. Na telu žene uočeni su tragovi nasilne smrti, potvrdila je istarska policija.

Nezvanično se saznaje da je reč o sinu 79-godišnjakinje, koji je u subotu uveče prvo usmrtio majku, a potom sebi oduzeo život. Navodno je reč o austrijskim državljanima.

Uviđaj i pronalazak tela



Policija je u subotu, posle primljene dojave, u porodičnoj kući u Medulinu pronašla telo starije žene s vidljivim tragovima nasilne smrti. Nakon toga započeta je potraga za njenim sinom.

U nedelju ujutro oko 8:10 sati policija je primila dojavu o telu u moru u Medulinskom zalivu. Na teren su upućeni policijski ronioci, koji su u moru pronašli telo 57-godišnjeg muškarca.

Dalje radnje i obdukcija