U Zadru su muškarci u crnom sa glisera gađali crvenom bojom učesnike antifašističkog marša koji su u tom trenutku prelazili preko mosta.
NAPALI, PA POBEGLI
NAPADNUTI BORCI PROTIV FAŠIZMA U ZADRU! Huligani u crnom sa GLISERA gađali CRVENOM BOJOM učesnike antifašističkog marša (VIDEO)
U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas su održani protestni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Zagreb je okupio najviše ljudi, njih nekoliko hiljada, a oko hiljadu ih se skupilo u Rijeci i Puli, dok se u Zadru okupilo njih nekoliko stotina.
U Zadru su mladići u crnom pevali su "Zovi, samo zovi", a u jednom trenutku došlo je i do naguravanja s interventnom policijom.
Na samom početku protesta dvojica mladića s fantomkama su sa glisera kojim su doplovili do mosta na kojem su bili učesnici marša, okupljene na protestu gađali balonima napunjenim crvenom bojom.
(Kurir.rs/Index.hr)
