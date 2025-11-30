Slušaj vest

U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas su održani protestni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Zagreb je okupio najviše ljudi, njih nekoliko hiljada, a oko hiljadu ih se skupilo u Rijeci i Puli, dok se u Zadru okupilo njih nekoliko stotina.

U Zadru su mladići u crnom pevali su "Zovi, samo zovi", a u jednom trenutku došlo je i do naguravanja s interventnom policijom.

Na samom početku protesta  dvojica mladića s fantomkama su sa glisera kojim su doplovili do mosta na kojem su bili učesnici marša, okupljene na protestu gađali balonima napunjenim crvenom bojom.

(Kurir.rs/Index.hr)

