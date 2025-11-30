Slušaj vest

Vozač (24) pod dejstvom alkohola izazvao je saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pešak (87) u Dubravi, blizu Zagreba, a zatim je pobegao sa mesta nesreće, saopštila je danas zagrebačka policija, koja je osumnjičila još dve osobe zbog nepružanja pomoći.

Policija je utvrdila da je mladić, koji je upravljao vozilom pod uticajem 1,16 promila alkohola, juče oko 10.40 sati u Vukomerečkoj ulici zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio kontrolu nad vozilom i naleteo na pešaka koji se kretao pešačkim prelazom, prenosi danas Hina.

Vozač je pre toga naleteo na živu ogradu, saobraćajni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad.

Mladić koji je upravljao automobilom je, nakon što je udario pešaka, pobegao sa lica mesta, ali se zaustavio zbog oštećenja na vozilu, a potom je zajedno sa putnikom (42) iz svog vozila seo u drugo vozilo kojim je iza njih upravljao muškarac (48) i tako su se svi zajedno udaljili s mesta događaja a da nisu pružili pomoć stradalom pešaku.

Iz policije je saopšteno da je vozač uhapšen, a da su putnik (42) u njegovom vozilu i drugi vozač (48) prijavljeni zbog sumnje da su počinili krivično delo nepružanja pomoći.

