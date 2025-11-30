IZGORELO POTKROVLJE ZGRADE, OD STANOVA OSTAO SAMO GAREŽ I LOM! Vatrogasci pronašli dva tela nakon buktinje u Rijeci: Uznemirujući prizori sa lica mesta! (FOTO)
Još jedno telo je pronađeno u zgradi u kojoj je preksinoć izbio požar u potkrovlju u Zanonovoj ulici u Rijeci.
Kako je danas saopštila riječka policija, danas je u saradnji sa vatrogasnim inspektorom i policijskim službenicima sprovedena istraga o požaru, a identitet osobe čije je telo pronađeno se još utvrđuje — kao i za telo koje je pronađeno odmah iste večeri, nakon što su vatrogasci ugasili požar.
Vatrogasno-operativni centar je oko 2 sata ujutru primio dojavu o požaru, nakon čega su na lice mesta odmah upućeni jurišno vozilo i kamion cisterna. Komandant smene je brzo procenio da će biti potrebna dodatna pomoć, pa su na lokaciju poslata još dva kamiona sa merdevinama i jedno jurišno vozilo.
- Požar je istovremeno buktao i iznutra i spolja, a gašenje je otežala velika količina zapaljivog materijala u stanovima - rekao je komandant smene riječke Javne vatrogasne jedinice.
Takođe, spušteni plafoni su omogućili lakše širenje vatre. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o stanovima za iznajmljivanje.
Utvrđen je i uzrok požara
Istragom je utvrđen tehnički uzrok požara. Usled požara izgorelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija u potkrovlju, a značajno je oštećen i krov zgrade, saopštila je policija.
- Ukupna materijalna šteta koju je ovaj požar naneo je, prema prvim procenama, značajna, a tačan iznos štete biće naknadno utvrđen - navodi se u saopštenju.
