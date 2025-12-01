Slušaj vest

Splitska policija je obavestila o slučaju u Splitu gde je privela vozača koji je, nakon što je zaustavljen, žvakao drogu koju je imao kod sebe. Naknadno je preminuo u bolnici. Policijsko saopštenje je u celosti reprodukovano u nastavku.

- Danas, oko ponoći na području Splita, policajci su zamoljeni da izađu na teren kako bi pružili podršku zaposlenima Službe za mobilne jedinice Regionalne carinske službe Split koji su zaustavili vozača i bilo je potrebno da ga alkotestira. Policijski službenici su izvršili potrebne provere, alkotestirali osobu i utvrdili da vozi pod uticajem alkohola (0,67 g/kg). Muškarac je odbio da izvrši preliminarni test na drogu, a tokom postupka mu je predao dve rolne koje su sadržale manju količinu marihuane i hašiša.

U policijskoj stanici, policajci su pokušali da razgovaraju sa muškarcem, ali s obzirom na to da je odbijao da razgovara i dao kratke i nerazgovetne odgovore na neka pitanja, posumnjali su da ima nešto u ustima. Kada je zamoljen da ispljune šta mu je u ustima, on je odbio da ispljune i nastavio je da žvaće nepoznati predmet.

S obzirom na to da je postojala realna opasnost da ugrozi svoje zdravlje i život i da bi se izbeglo gušenje osobe, policajci su preduzeli sve da muškarca nateraju da ispljune predmet koji je imao u ustima. Iz njegovih usta je izvađena mala količina bele supstance, za koju je utvrđeno da je droga. Tokom postupka, jedan policajac je lakše povređen jer ga je muškarac ugrizao pokušavajući da mu izvadi predmet iz usta.