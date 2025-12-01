Veliki požar izbio je u kući na Maksimiru , u Zagrebu , koja je deo dvojne zgrade, javljaju vatrogasci.

Prema informacijama sa terena, plamen je već probijao krov kada je požar prijavljen, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Po dolasku, vatrogasci su odmah počeli da gase požar koristeći unutrašnje vatrogasne aparate i istovremeno su pretraživali područje. Jedna osoba je uspela sama da izađe iz kuće pre dolaska hitnih ekipa.