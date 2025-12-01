Slušaj vest

Veliki požar izbio je u kući na Maksimiru, u Zagrebu, koja je deo dvojne zgrade, javljaju vatrogasci.

Prema informacijama sa terena, plamen je već probijao krov kada je požar prijavljen, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Po dolasku, vatrogasci su odmah počeli da gase požar koristeći unutrašnje vatrogasne aparate i istovremeno su pretraživali područje. Jedna osoba je uspela sama da izađe iz kuće pre dolaska hitnih ekipa.

Kako bi sprečili širenje požara na drugu zgradu, vatrogasci su istovremeno, pored unutrašnjeg gašenja požara, započeli i spoljašnje gašenje požara. Na lice mesta poslato je ukupno pet vatrogasnih vozila. Razlozi požara još nisu poznati.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

Ne propustitePlanetaAERODROM U VILJNUSU OPET ZATVOREN ZBOG SUMNJIVIH BALONA! Litvanija optužuje Belorusiju da je dozvolila krijumčarima da ih koriste, problem traje mesecima
Viljnus aerodrom Litvanija
PlanetaKOLONA DUGA 85 KILOMETARA, A NAPOLJU -18! Ogromna gužva na prometnom auto-putu u Sibiru, ljudi upali u LEDENU KLOPKU: Cele porodice zarobljene u kolima (VIDEO)
gužva Sibir Bajkal
PlanetaPAPA LAV DRŽI BEJZBOL PALICU U AVIONU! Hit snimak na društvenim mrežama (FOTO/VIDEO)
Papa Lav
PlanetaFILMSKA PLJAČKA NA AUTOPUTU, UKRADENO DVA MILIONA EVRA! Kriminalci ZAPALILI automobile, prosuli EKSERE i ZAPUCALI na blindirani kombi za prevoz novca (VIDEO)
Italija Kalabrija