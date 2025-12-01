Slušaj vest

Pet osoba uhapšeno je zbog napada u nedelju na učesnike antifašističkog marša u Rijeci, preneli su danas hrvatski mediji.

"Policija je identifikovala veći broj osoba vezano za protivravna ponašanja počinjena tokom i nakon navedenog javnog protesta. U službenim prostorijama policije trenutno se nalazi pet osoba koje su uhapšene i nad njima je u toku kriminalističko istraživanje", rekli su u policiji za portal Index.hr.

Incidenti su se dogodili na početku skupa na Jadranskom trgu gde je grupa od tridesetak uglavnom mlađih, maskiranih osoba, verbalno napala učesnike marša i bacala na njih petarde, kao i na kraju kada su maskirane osobe bacile baklje na učesnike marša dok su bili na terasi ugostiteljskog objekta. Pobegli su pre dolaska policije.

Više od hiljadu građana Rijeke okupilo se u nedelju na antifašističkom maršu u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" na kome su izrazili zabrinutost zbog govora mržnje, porasta nasilja, ultranacionalističke retorike i relativizacije ustaštva.

Skupovi su održani i u Zagrebu, Zadru i Puli. I dok su oni u Zagrebu i Puli prošli bez incidenata, u Rijeci i Zadru su maskirani huligani ometali skupove i u nekoliko navrata verbalno napali učesnike marša.

Organizatori okupljanja u Rijeci danas su rekli da policija nije obezbedila sigurnost i zaštitu i da je bilo ozbiljnih propusta u radu policiji.

Oni su na konferenciji za novinare najavili krivične i prekršajne prijave protiv napadača. Takođe su rekli da će tražiti odgovornost riječke policije.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) rekao je da je policija "brzo i profesionalno" reagovala u Rijeci i Zadru.

"Štitimo sigurnost građana jednako, pa i onda kada se protestuje protiv institucija države i protiv same policije", napisao je ministar na Fejsbuku.

On je odbacio optužbe o "revitalizaciji ustaštva" u Hrvatskoj i ocenio da su ekstremni pojedinci s bilo koje strane manjina.

Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić (HDZ) izjavio je danas u Briselu da su nedelja okupljanja u Hrvatskoj bila projugoslovenska i protiv Hrvatske, prenela je agencija Hina.

"Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno - to nije bio protest protiv fašizma. To je bio čist protest protiv Hrvatske, rekao bih projugosovenski, a možda još nešto žešće od projugoslovenskog", rekao je Anušić navodeći da su neke parole bile na ćirilici.